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|Илон Маск стал самым богатым человеком в истории
|27.10.2021 16:35
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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю. По состоянию на конец 25 октября стоимость его состояния достигла 271,3 миллиарда долларов, вырос за день на 41,7 миллиарда долларов.
Главной причиной роста состояния Маска является рост акций производителя электрокаров Tesla
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск, США, 13 июля 2021 года. Фото: AP Photo / Matt Rourke
Об этом сообщает Forbes, пишет "Общественное".
Главной причиной роста состояния Маска является рост акций производителя электрокаров Tesla, 21% акций которого принадлежат бизнесмену. Накануне старейший сервис проката авто Hertz заказал у Tesla рекордные 100 тысяч автомобилей, в результате чего капитализация компании впервые в истории превысила триллион долларов.
Состояние Маска также составляет миноритарный пакет акций в космической компании SpaceX, стоимость которой инвесторы недавно оценили в 74 миллиарда долларов. Forbes отмечает, что бизнесмен ведет сравнительно сберегательный образ жизни, а весной 2020 объявил, что будет распродавать недвижимость в своей собственности.
На фоне рекордного роста состояния Маска он критикует законодательные инициативы, направленные на увеличение налогообложения богатых. 25 октября он высказался против предложения Демократической партии облагать ежегодным налогом бизнесменов, которые три года подряд владеют состоянием в размере 100 миллионов долларов и больше.
Напомним, что в пятницу, 22 октября, акции Tesla выросли до рекордно высокого уровня, что сделало компанию еще на шаг ближе к присоединению к элитной группе компаний с рыночной стоимостью в 1 трлн.
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