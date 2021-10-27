В Украине зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса За минувшие сутки госпитализировано - 5 925 человек, летальных исходов - 692, поправилось - 11 593 человека Фото: Прямой Количество заболеваний в регионах в сутки: г. Киев – 1416 случаев; Винницкая область – 579 случаев; Волынская область – 654 случая; Днепропетровская область – 1874 случая; Донецкая область – 1053 случая; Житомирская область – 711 случаев; Закарпатская область – 218 случаев; Запорожская область – 1296 случаев; Ивано-Франковская область – 343 случая; Киевская область – 880 случаев; Кировоградская область – 104 случая; Луганская область – 674 случая; Львовская область – 1426 случаев; Николаевская область – 606 случаев; Одесская область – 1477 случаев; Полтавская область – 895 случаев; Ровенская область – 879 случаев; Сумская область – 1270 случаев; Тернопольская область – 660 случаев; Харьковская область – 1641 случай; Херсонская область – 1120 случаев; Хмельницкая область – 1019 случаев; Черкасская область – 878 случаев; Черновицкая область – 580 случаев; Черниговская область – 321 случай. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют. Источник: Официальный телеграмм- канал "Коронавирус_инф" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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