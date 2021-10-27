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В Украине зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса
27.10.2021 16:45
В Украине зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса
За минувшие сутки госпитализировано - 5 925 человек, летальных исходов - 692, поправилось - 11 593 человека
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416).
В Украине зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса Фото: Прямой

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1416 случаев;

Винницкая область – 579 случаев;

Волынская область – 654 случая;

Днепропетровская область – 1874 случая;

Донецкая область – 1053 случая;

Житомирская область – 711 случаев;

Закарпатская область – 218 случаев;

Запорожская область – 1296 случаев;

Ивано-Франковская область – 343 случая;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 104 случая;

Луганская область – 674 случая;

Львовская область – 1426 случаев;

Николаевская область – 606 случаев;

Одесская область – 1477 случаев;

Полтавская область – 895 случаев;

Ровенская область – 879 случаев;

Сумская область – 1270 случаев;

Тернопольская область – 660 случаев;

Харьковская область – 1641 случай;

Херсонская область – 1120 случаев;

Хмельницкая область – 1019 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 580 случаев;

Черниговская область – 321 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Источник: Официальный телеграмм- канал "Коронавирус_инф"

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