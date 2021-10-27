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|В Украине зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса
|27.10.2021 16:45
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416).
За минувшие сутки госпитализировано - 5 925 человек, летальных исходов - 692, поправилось - 11 593 человека
Фото: Прямой
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1416 случаев;
Винницкая область – 579 случаев;
Волынская область – 654 случая;
Днепропетровская область – 1874 случая;
Донецкая область – 1053 случая;
Житомирская область – 711 случаев;
Закарпатская область – 218 случаев;
Запорожская область – 1296 случаев;
Ивано-Франковская область – 343 случая;
Киевская область – 880 случаев;
Кировоградская область – 104 случая;
Луганская область – 674 случая;
Львовская область – 1426 случаев;
Николаевская область – 606 случаев;
Одесская область – 1477 случаев;
Полтавская область – 895 случаев;
Ровенская область – 879 случаев;
Сумская область – 1270 случаев;
Тернопольская область – 660 случаев;
Харьковская область – 1641 случай;
Херсонская область – 1120 случаев;
Хмельницкая область – 1019 случаев;
Черкасская область – 878 случаев;
Черновицкая область – 580 случаев;
Черниговская область – 321 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Источник: Официальный телеграмм- канал "Коронавирус_инф"
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