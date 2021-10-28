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|Украина и Израиль планируют сотрудничество в сфере функционирования стартапфондов
|28.10.2021 10:25
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Украина вместе с Израилем обсудили текущую экономическую ситуацию, пенсионную систему в Украине и двустороннее сотрудничество между странами в сфере информационных технологий и инвестиций.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 26 октября встретился с новоназначенным послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским
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Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 26 октября встретился с новоназначенным послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским.
Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию, пенсионную систему в Украине и двустороннее сотрудничество между Украиной и Израилем, в частности, в сфере информационных технологий, инвестиций и обмена опытами между Министерствами финансов стран.
Кроме того, Сергей Марченко и Михаэль Бродский обсудили возможное сотрудничество и обмен опытом между Министерствами финансов Украины и Израиля в сфере фискальной политики и функционирования стартап-фондов.
Марченко поздравил Михаэля Бродского с назначением и подчеркнул важность сотрудничества между Украиной и Израилем. Министр финансов рассказал об экономической ситуации в стране, а именно обеспечении финансовой стабильности в условиях пандемии, эффективной фискальной политике и достижениях на рабочем уровне решения о завершении первого пересмотра программы сотрудничества с МВФ.
"На сегодняшний день, в Украине примерно 11 млн пенсионеров и 9,7 млн уплачивающих Единый социальный взнос. Этих средств налогоплательщиков недостаточно для обеспечения всех пенсий, что приводит к дефициту пенсионного фонда. Нам стоит создать все условия для добровольной накопительной пенсии, чтобы улучшить пенсионное обеспечение граждан", – отметил министр финансов.
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