Об этом сообщает РБК-Украина REATLY со ссылкой на народного депутата и председателя Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елену Шуляк.

Она напомнила, что реформа состоит из трех частей, включающих тотальную цифровизацию, контроль и надзор, а также ответственность за нарушение.

"Для того чтобы местное самоуправление могло влиять на нечестных застройщиков, мы внедряем для них возможность заходить на такие площадки и даже терпеть незаконные застройки без суда", - сказала Шуляк.

По ее словам, Минцифры оценивает ежегодные коррупционные потери на строительном рынке в размере около 3 млрд. грн.

Шуляк также напомнила, что отдельным направлением реформы градостроительства стало недавнее образование Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции, которая считалась основным источником коррупции в строительной сфере.

"За месяц работы нового органа он получил более 8 тысяч обращений от физических и юридических лиц. При этом 95% обращений рассматриваются очень оперативно. Надеемся, эти темпы будут сохранены и в дальнейшем", - заявила замминистра общин и территорий Наталья Козловская, которая также взяла участие в пресс-конференции.

Реформа в области градостроительства особенно актуальна, учитывая масштабы программы "Большая стройка". Для успешной реализации программы необходимо устранить коррупционные составляющие. Об этом во время пресс-конференции отметил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Сегодня государство является крупнейшим заказчиком инфраструктуры, в частности, дорожной. Поэтому важно, чтобы все заказы были прозрачными, а результат - качественным", - сказал Найем.

После принятия депутатами законопроекта №5655, государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет проводиться исключительно через электронную систему, а за нарушения в строительной сфере предусмотрены серьезные наказания, даже до лишения свободы.

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