Сводка Новостей
- Экономический ущерб от пандемии COVID-19 оказался сильнее прогнозируемых - ООН
- Суд в Испании вынес необычное решение о совместной опеке над собакой разведенной пары
- Полет №14: мини-вертолет NASA прошел новое испытание на Марсе
- Не удается локализовать: в австрийских Альпах возник один из самых больших лесных пожаров
- Отопление уже включили более 70% домов в Украине
|Отопление уже включили более 70% домов в Украине
|28.10.2021 10:55
|
По состоянию на 27 октября более 70% жилых домов Украины подключены к теплоснабжению. О полном запуске отопления в жилом секторе отчитались три области: Закарпатская, Тернопольская и Черниговская.
В трех регионах тепло есть у всех жителей
Фото: unian.ua
Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, отмечает "Общественное".
По ее словам, в преддверии старта отопительного сезона техническую готовность оценили как удовлетворительную. В десяти регионах страны показатель подключения к теплоснабжению составляет более 90%.
Речь идет о Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Замминистра также добавила, что сейчас ведомство продолжает урегулировать задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики перед НАК "Нафтогаз Украины".
"Уже начат процесс по внесению предприятий отрасли в список предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, участвующих в процедуре урегулирования задолженности", - отметила она.
Напомним, что в Киеве 23 октября начали подключение домов к теплу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира