В трех регионах тепло есть у всех жителей

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, отмечает "Общественное".

По ее словам, в преддверии старта отопительного сезона техническую готовность оценили как удовлетворительную. В десяти регионах страны показатель подключения к теплоснабжению составляет более 90%.

Речь идет о Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Замминистра также добавила, что сейчас ведомство продолжает урегулировать задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики перед НАК "Нафтогаз Украины".

"Уже начат процесс по внесению предприятий отрасли в список предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, участвующих в процедуре урегулирования задолженности", - отметила она.

Напомним, что в Киеве 23 октября начали подключение домов к теплу