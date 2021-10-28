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Не удается локализовать: в австрийских Альпах возник один из самых больших лесных пожаров
28.10.2021 11:05
Не удается локализовать: в австрийских Альпах возник один из самых больших лесных пожаров
К ликвидации огня привлечены триста пожарных и восемь вертолетов
В районе городка Хиршванг-ан-дер-Ракс Австрии возник один из самых больших лесных пожаров, который когда-либо регистрировали в Альпах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Площадь огня за три дня увеличилась с 5 гектаров до 115.

По словам главы пожарной охраны Нижней Австрии Дитмара Фарафелльнера, в настоящее время к операции привлечены триста пожарных и восемь вертолетов.

"Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнем. Местность практически непроходима. Продвигаться по земле очень сложно", - добавил Фарафелльнер.

Если ветер сменит направление в сторону горного массива Австрии Ракс – это очень сильно усложнит борьбу с пожаром.

Напомним, что в Сирии казнено более 20 человек, признанных виновными в природных пожарах

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