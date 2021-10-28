К ликвидации огня привлечены триста пожарных и восемь вертолетов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Площадь огня за три дня увеличилась с 5 гектаров до 115.

По словам главы пожарной охраны Нижней Австрии Дитмара Фарафелльнера, в настоящее время к операции привлечены триста пожарных и восемь вертолетов.

"Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнем. Местность практически непроходима. Продвигаться по земле очень сложно", - добавил Фарафелльнер.

Если ветер сменит направление в сторону горного массива Австрии Ракс – это очень сильно усложнит борьбу с пожаром.

Напомним, что в Сирии казнено более 20 человек, признанных виновными в природных пожарах