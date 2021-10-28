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|Суд в Испании вынес необычное решение о совместной опеке над собакой разведенной пары
|28.10.2021 11:25
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Судья в Испании предоставил общую опеку над собакой разведенной паре, которая обратилась в суд, чтобы определить, с кем будет жить домашнее животное.
Сейчас Испания разрабатывает новое законодательство, согласно которому животные больше не считаются объектами и официально признаются живыми существами.
Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".
Мадридский суд признал, что обе стороны несут "общую ответственность" и "совместно должны заботиться" о собаке Панду.
Сейчас Испания разрабатывает новое законодательство, согласно которому животные больше не числятся объектами и официально признаются живыми существами. Этот статус поможет партнеру пригласить общую опеку над животным после разрыва отношений.
Лола Гарсия из юридической фирмы Law & Animals подала это дело в суд в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных 1987 года, которую Испания ратифицировала в 2017 году.
Она сказала, что это было "новаторское решение", потому что ее клиент смогла заявить о себе не как "совладелец" собаки, а как "ответственное" лицо и "опекун".
По словам Гарсии, в качестве доказательств был представлен договор о взятии Панды из приюта, ветеринарные счета и фотографии, на которых "все трое выглядят как семья, так же, если бы это была семейная фотография с детьми".
Судья постановил, что "доказательства в ходе разбирательства показывают эмоциональные отношения между истцом и собакой, которые заслуживают законной опеки".
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