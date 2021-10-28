Сейчас Испания разрабатывает новое законодательство, согласно которому животные больше не считаются объектами и официально признаются живыми существами.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Мадридский суд признал, что обе стороны несут "общую ответственность" и "совместно должны заботиться" о собаке Панду.

Сейчас Испания разрабатывает новое законодательство, согласно которому животные больше не числятся объектами и официально признаются живыми существами. Этот статус поможет партнеру пригласить общую опеку над животным после разрыва отношений.

Лола Гарсия из юридической фирмы Law & Animals подала это дело в суд в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных 1987 года, которую Испания ратифицировала в 2017 году.

Она сказала, что это было "новаторское решение", потому что ее клиент смогла заявить о себе не как "совладелец" собаки, а как "ответственное" лицо и "опекун".

По словам Гарсии, в качестве доказательств был представлен договор о взятии Панды из приюта, ветеринарные счета и фотографии, на которых "все трое выглядят как семья, так же, если бы это была семейная фотография с детьми".

Судья постановил, что "доказательства в ходе разбирательства показывают эмоциональные отношения между истцом и собакой, которые заслуживают законной опеки".

Читайте также: Что запрещает новый закон о жестоком обращении с животными