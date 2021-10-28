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Минфин продал гособлигаций более чем на 17 миллиардов
28.10.2021 11:55
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Минфин продал гособлигаций более чем на 17 миллиардов

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 октября Минфин привлек в бюджет 17,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, пишет "Экономическая правда".

Инвесторам предложили 6 выпусков ценных бумаг в гривне и один выпуск – в долларах США.

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Фото: Минфин

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет.

Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США, составляет 1 год.

"Наибольший спрос между гривневых инструментов был сосредоточен на 1-летних, 2-летних и 6-летних бумагах. Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 6,8 млрд. гривен", - говорится в сообщении.

При этом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,5%, 1-летних ОВГЗ – 11,50%, 1,5-летних – 11,57%, 2-летних – 12,46%, 3-летних – 12 ,56%, 6-летних – 13,10%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 395 млн дол. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%.

Напомним, что Минфин продал гособлигаций на 7,75 миллиарда

 

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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