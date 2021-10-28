В настоящее время правоохранители принимают меры по блокированию всех каналов распространения фейковой программы

Фото: facebook.com odesapolice

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба Министерства внутренних дел.1

"В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подработать сертификат о вакцинации от COVID-19. Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и папиросы", - отмечается в сообщении.

В настоящее время правоохранители принимают меры по блокированию всех каналов распространения фейковой программы. Также устанавливают лиц, купивших приложение для предоставления правовой оценки их действиям.