/ Китайские студенты подали в суд на Apple: возмущены отсутствием зарядки в комплекте iPhone Об этом сообщает издание Vice, пишет "Общественное". В частности, один из студентов требовал в суде от Apple предоставить зарядное устройство для iPhone 12 Pro Max, которое ему пришлось приобрести дополнительно за 100 юаней (примерно 400 гривен) и покрыть юридические расходы. Кабель USB-C – Lightning, который был в коробке iPhone 12, несовместим с другими зарядными устройствами на рынке. Поэтому студенты не смогли зарядить телефоны, говорится в групповом иске. В то же время представитель Apple сказал, что производители телефонов обычно продают смартфоны и адаптеры для зарядки отдельно. В то же время студенты утверждали, что несколько китайских производителей телефонов предлагали потребителям по выбору пакеты с адаптерами и без них. Почему нет зарядных устройств? Apple перестала поставлять свои новые iPhone с адаптерами питания или наушниками с 2020 года. В компании заявили, что это изменение снизит выбросы углекислого газа и использование драгоценных материалов. Мол, потребители уже и так имеют слишком много адаптеров. Китайские студенты утверждают, что Apple использует экологические проблемы только как повод для продвижения своих зарядных устройств MagSafe. Мол, беспроводные зарядные устройства тратят больше энергии, чем проводные. Напомним, что Apple исправила в своем приложении Apple Music for Artists карту, где ныне оккупированный Крым был изображен как часть территории России. Группа китайских студентов из Пекина и Шанхая подала иск в суд на американскую компанию Apple с требованием предоставить зарядные устройства в комплекте с приобретенными iPhone 12. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



