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Львовская область поддержала введение "красной" зоны и обнародовала перечень ограничений
28.10.2021 13:25
Львовская область поддержала введение "красной" зоны и обнародовала перечень ограничений
По словам заместителя председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, самая плохая ситуация сейчас во Львовском районе
Комиссия ТЭБ и ЧС Львовской области поддержала решение Госкомиссии о введении "красной" зоны карантина. В связи с чем был обнародован список ограничений, действующих в регионе.
Львовская область поддержала введение "красной" зоны и обнародовала перечень ограничений Фото: liga.net

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовской ОГА.

По словам заместителя председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, самая плохая ситуация сейчас во Львовском районе, однако рост уровня заболеваемости и заполненности коечного фонда наблюдается по всей территории области, кроме города Моршин, где зафиксировано только 22 больных.

"Ограничения вступают в действие в субботу, 30 октября. Они ориентированы на то, что люди, имеющие паспорта вакцинации, будут иметь возможность посещать различные заведения и мероприятия. Отмечу, что требование о полной вакцинации теперь касается не только работников заведений, но и посетителей" , - отметил Загайный.

Так, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила ввести на территории области ограничительные меры, предусмотренные для "красного" уровня, а именно запретить прием посетителей:

  • сферы общественного питания (барами, ресторанами, кафе и т.п.), кроме деятельности по предоставлению услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос и общепита в аэропортах;
  • в торгово-развлекательных центрах;
  • в других заведениях развлекательной деятельности;

  • субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (за исключением аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и т. д.);

Кроме этого запрещено:

  • проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана с производством аудиовизуальных произведений;
  • работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, других) мероприятий;
  • деятельность рынков, кроме продовольственных;
  • работа учебных заведений учащимися, кроме соискателей дошкольного образования, учащихся 1-4-х классов;
  • посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт, обеспечивающий сообщение между регионами;
  • проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;
  • работу подвесных канатных дорог;

  • деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (гостиниц, хостелов и т д.).

Однако ограничения не применяются при наличии:

  • отрицательного результата COVID-теста, проведенного не более чем за 72 часа (кроме не достигших 18 лет);
  • документа, подтверждающего проведение полного курса вакцинации (COVID-сертификата);

  • справки, свидетельствующие об излечении от COVID-19.

"О справке, которая бы подтверждала противопоказания для проведения вакцинации, как сообщили в департаменте здравоохранения ЛОГА, сейчас в Минздраве нарабатывают форму такого документа", - добавляют в сообщении.

Напомним, что в Украине значительно расширили "красную" зону карантина. В этой зоне теперь будет на 7 областей больше. В "красную" зону переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области

 

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