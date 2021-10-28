По словам заместителя председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, самая плохая ситуация сейчас во Львовском районе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовской ОГА.

По словам заместителя председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, самая плохая ситуация сейчас во Львовском районе, однако рост уровня заболеваемости и заполненности коечного фонда наблюдается по всей территории области, кроме города Моршин, где зафиксировано только 22 больных.

"Ограничения вступают в действие в субботу, 30 октября. Они ориентированы на то, что люди, имеющие паспорта вакцинации, будут иметь возможность посещать различные заведения и мероприятия. Отмечу, что требование о полной вакцинации теперь касается не только работников заведений, но и посетителей" , - отметил Загайный.

Так, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила ввести на территории области ограничительные меры, предусмотренные для "красного" уровня, а именно запретить прием посетителей:

сферы общественного питания (барами, ресторанами, кафе и т.п.), кроме деятельности по предоставлению услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос и общепита в аэропортах;

в торгово-развлекательных центрах;

в других заведениях развлекательной деятельности;

субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (за исключением аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и т. д.);

Кроме этого запрещено: