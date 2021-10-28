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|Львовская область поддержала введение "красной" зоны и обнародовала перечень ограничений
|28.10.2021 13:25
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Комиссия ТЭБ и ЧС Львовской области поддержала решение Госкомиссии о введении "красной" зоны карантина. В связи с чем был обнародован список ограничений, действующих в регионе.
По словам заместителя председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, самая плохая ситуация сейчас во Львовском районе
Фото: liga.net
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовской ОГА.
По словам заместителя председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, самая плохая ситуация сейчас во Львовском районе, однако рост уровня заболеваемости и заполненности коечного фонда наблюдается по всей территории области, кроме города Моршин, где зафиксировано только 22 больных.
"Ограничения вступают в действие в субботу, 30 октября. Они ориентированы на то, что люди, имеющие паспорта вакцинации, будут иметь возможность посещать различные заведения и мероприятия. Отмечу, что требование о полной вакцинации теперь касается не только работников заведений, но и посетителей" , - отметил Загайный.
Так, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила ввести на территории области ограничительные меры, предусмотренные для "красного" уровня, а именно запретить прием посетителей:
Кроме этого запрещено:
Однако ограничения не применяются при наличии:
"О справке, которая бы подтверждала противопоказания для проведения вакцинации, как сообщили в департаменте здравоохранения ЛОГА, сейчас в Минздраве нарабатывают форму такого документа", - добавляют в сообщении.
Напомним, что в Украине значительно расширили "красную" зону карантина. В этой зоне теперь будет на 7 областей больше. В "красную" зону переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области
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