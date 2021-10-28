Об этом сообщили в посольстве Украины в Вашингтоне, пишет "Общественное".

"Великолепная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", - сообщили там.

Накануне на "российский Крым" на карте Apple обратило внимание общество Culture Ukraine в своем Instagram. На распространенных скриншотах изображена карта, на которой музыканты могут отслеживать просмотры своих треков по странам. На нем Крым был отнесен не к территории Украины, а к России.

После этого представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил нам, что его ведомство поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

Не первый случай

Напомним, ранее карту Украины, но без Крыма публиковал ряд иностранных и даже украинских СМИ.

В июле 2021 года телеканал Дом показал выпуск с заставкой, где была изображена карта России с оккупированным Крымом в ее составе. Представители телеканала извинились за случай и попросили Службу безопасности Украины помочь с внутренним расследованием. А до этого карту Украины без Крыма публиковали британская и российская службы BBC, британская газета The Times, испанская телерадиокомпания RTVE, французское издание Le Monde и т.д.

Кроме того, в 2019 году американский телеканал CNN также назвал Симферополь российским городом в материале о том, как встретили Новый год в разных уголках мира. Журналисты использовали фото с запусками фейерверков в Симферополе и отметили, что этот город в России, однако после огласки исправили надпись "Крым". Стоит отметить, что ранее в материалах об Украине CNN называл Крым аннексированным и захваченным Россией.