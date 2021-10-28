Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в четверг в Брюсселе провел встречи с официальными лицами ЕС

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в четверг в Брюсселе провел встречи с официальными лицами ЕС.

"Провел очень серьезный и конструктивный разговор с Энрике Морой по поводу основных элементов успешных переговоров. Мы согласны начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена ​​в течение следующей недели", - написал Кани в Twitter после встречи.

Главный координатор переговоров от ЕС Энрике Мора официально не подтвердил это заявление, но двое западных дипломатических представителей заявили, что заявление иранского министра было правдивым.

Это событие прокладывает путь к возобновлению переговоров между Ираном и шестью мировыми государствами, направленных на возрождение ядерного соглашения с Ираном.

Иран часто отмечал, что готов возобновить переговоры "в ближайшее время", но отказывался назвать точную дату, раздражавшую американцев и европейцев.

Напомним, что ЕС отправляет топ-чиновника в Иран для возобновления переговоров по ядерному соглашению