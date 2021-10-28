Согласно прогнозам, выход из ЕС на 4% сократит потенциальный ВВП в долгосрочном плане. При этом пандемия, как предполагается, сократит этот показатель на 2%.

Об этом сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на Управление по бюджетным вопросам, пишет "Интерфакс-Украина".

"В долгосрочной перспективе влияние Brexit больше, чем влияние пандемии", - заявил глава управления Ричард Гьюс.

По его словам, согласно прогнозам, выход из ЕС на 4% сократит потенциальный ВВП в долгосрочном плане. При этом пандемия, как предполагается, сократит этот показатель на 2%.

Комментарии Гьюса прозвучали после того, как в Управлении по бюджетным вопросам заявили, что расходы на проживание могут быстро расти в течение 30 лет. Там также предположили, что инфляция может достичь 5%.

Подданные Соединенного Королевства 23 июня 2016 проголосовали за выход страны из ЕС. Великобритания официально уведомила Европейский совет 29 марта 2017 года о намерении покинуть Евросоюз. Евросовет 17 октября 2019 одобрил соглашение о выходе Великобритании, согласованное участниками переговоров с обеих сторон. Она также одобрила политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.

Соединенное Королевство покинуло Европейский Союз 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени. Соглашение о выходе вступило в силу 1 февраля 2020 года. Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начались 2 марта 2020 года. В июне 2020 года Великобритания решила не потребовать продления переходного периода. Итак, переходный период Brexit закончился 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 г. Великобритания завершила процесс выхода из ЕС.

В апреле 2021 года Совет Европейского Союза одобрил Соглашение о торговле и сотрудничестве, устанавливающее правила будущих отношений между Брюсселем и Лондоном после Brexit, утвержденное Европейским парламентом.

Напомним, что Франция объявила в среду, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые французские порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность с Британией в споре по поводу лицензий на рыбалку.