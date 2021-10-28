Даже в случае завершения моратория на проверки бизнеса, ГНС не будет проводить масштабные проверки малых предпринимателей на предмет наличия кассовых аппаратов.

Об этом в интервью "Экономической правде" сообщил исполняющий обязанности главы ГНС Евгений Олейников.

Такое решение он обосновал тем, что до конца карантина действует мораторий на бизнес-проверки.

"После 1 января мы уже будем обращаться и напоминать, что пока действует мораторий, нужно воспользоваться этим, установить РРО и начать его применять. То есть, на первом этапе преимущественно будем убеждать", - отметил Олейников.

По его словам, даже в случае завершения моратория на проверки бизнеса, ГНС не будет проводить масштабные проверки малых предпринимателей на предмет наличия кассовых аппаратов.

"В Государственной налоговой службе работает до 25 тысяч человек. То есть нам нужно было бы отложить все дела и заниматься только проверками ФЛП, причем без какого-либо ощутимого эффекта", - добавил глава налоговой.

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для всех ФЛП, проводящих расчетные операции. Эта норма не касается тех ФЛП, которые таких операций не проводят.

"Если у вас бизнес B2B, вы работаете преимущественно с такими же ФЛПами и юридическими лицами, у вас есть договоры, вы производите расчеты через банк, то с вероятностью 99%, что у вас не будет операций, подлежащих применению регистратора и следовательно вам не нужен сам регистратор", - объяснил ЭП Евгений Олейников.

Он также подтвердил, что эта норма не касается преимущественного большинства тех лиц, которые используют ФЛП вместо найма на работу. По этой схеме, как правило, работают ИТ-компании.

По расчетам ГНС таких ФЛПов в Украине около 800 тысяч. Настоящих малых предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, в Украине около 700 тысяч. В налоговой считают, что большинство из них уже используют кассовые аппараты.

Напомним, что НБУ упрощает ведение кассовых операций для предпринимателей