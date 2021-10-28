Сводка Новостей
- Во Франции более 50% "левых" избирателей готовы поддержать Макрона, чтобы сдержать крайних правых
- В ноябре Украина импортирует 562 тысяч тонн угля - Минэнерго
- Наиболее привлекательные страны для инвестиций в недвижимость: прогноз на 2022 год
- Perseverance сделал первые снимки Марса после возобновления связи
- В Украине зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса
|Футзалисты "Урагана" стартуют в основном раунде Лиги чемпионов
|28.10.2021 15:25
|
В четверг, 28 октября, чемпион Украины по футзалу – Ивано-Франковский "Ураган" начнет выступления в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Соперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румыния), "Леченые" (Косово) и "Араз" (Азербайджан)
Фото: Укринформ
Как сообщает пресс-служба УАФ, украинский клуб будет хозяином турнира в основном раунде пути В (группа 6), передает "Укринформ".
Соперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румыния), "Леченые" (Косово) и "Араз" (Азербайджан). Матчи будут проходить на площадке Ивано-Франковского профессионального колледжа физвоспитания. Победитель квартета пробьется в элит-раунд.
Расписание турнира:
1-й тур
28.10. "Юнайтед Галац" - "Считанные"
28.10. "Ураган" - "Араз"
2-й тур
29.10. "Араз" - "Юнайтед Галац"
29.10. "Ураган" - "Считанные"
3-й тур
31.10. "Считанные" - "Араз"
31.10. "Ураган" – "Юнайтед Галац".
Читайте также: Женская сборная Украины по футзалу начинает основной раунд отбора Евро-2022
Сводка.нет - Новости Украины и Мира