Футзалисты "Урагана" стартуют в основном раунде Лиги чемпионов Соперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румыния), "Леченые" (Косово) и "Араз" (Азербайджан) Фото: Укринформ Как сообщает пресс-служба УАФ, украинский клуб будет хозяином турнира в основном раунде пути В (группа 6), передает "Укринформ". Соперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румыния), "Леченые" (Косово) и "Араз" (Азербайджан). Матчи будут проходить на площадке Ивано-Франковского профессионального колледжа физвоспитания. Победитель квартета пробьется в элит-раунд. Расписание турнира: 1-й тур 28.10. "Юнайтед Галац" - "Считанные" 28.10. "Ураган" - "Араз" 2-й тур 29.10. "Араз" - "Юнайтед Галац" 29.10. "Ураган" - "Считанные" 3-й тур 31.10. "Считанные" - "Араз" 31.10. "Ураган" – "Юнайтед Галац". Читайте также: Женская сборная Украины по футзалу начинает основной раунд отбора Евро-2022 Футбол: "Продексим" получит соперника по 1/16 Лиги чемпионов 9 декабря

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