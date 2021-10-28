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В Украине зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса
28.10.2021 15:35
В Украине зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса
За минувшие сутки госпитализировано - 5 366 человек, летальных исходов - 576, поправилось - 10 006 человек
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях.
В Украине зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса Фото: Украинская правда

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1451 случай;

Винницкая область – 460 случаев;

Волынская область – 587 случаев;

Днепропетровская область – 2113 случаев;

Донецкая область – 1180 случаев;

Житомирская область – 1668 случаев;

Закарпатская область – 401 случай;

Запорожская область – 1449 случаев;

Ивано-Франковская область – 1258 случаев;

Киевская область – 906 случаев;

Кировоградская область – 184 случая;

Луганская область – 656 случаев;

Львовская область – 1506 случаев;

Николаевская область – 593 случая;

Одесская область – 2296 случаев;

Полтавская область – 1022 случая;

Ровенская область – 937 случаев;

Сумская область – 825 случаев;

Тернопольская область – 748 случаев;

Харьковская область – 1517 случаев;

Херсонская область – 1093 случая;

Хмельницкая область – 1117 случаев;

Черкасская область – 706 случаев;

Черновицкая область – 696 случаев;

Черниговская область – 702 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Источник: Официальный телеграмм- канал "Коронавирус_инфо"

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