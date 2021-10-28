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|В Украине зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса
|28.10.2021 15:35
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях.
За минувшие сутки госпитализировано - 5 366 человек, летальных исходов - 576, поправилось - 10 006 человек
Фото: Украинская правда
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1451 случай;
Винницкая область – 460 случаев;
Волынская область – 587 случаев;
Днепропетровская область – 2113 случаев;
Донецкая область – 1180 случаев;
Житомирская область – 1668 случаев;
Закарпатская область – 401 случай;
Запорожская область – 1449 случаев;
Ивано-Франковская область – 1258 случаев;
Киевская область – 906 случаев;
Кировоградская область – 184 случая;
Луганская область – 656 случаев;
Львовская область – 1506 случаев;
Николаевская область – 593 случая;
Одесская область – 2296 случаев;
Полтавская область – 1022 случая;
Ровенская область – 937 случаев;
Сумская область – 825 случаев;
Тернопольская область – 748 случаев;
Харьковская область – 1517 случаев;
Херсонская область – 1093 случая;
Хмельницкая область – 1117 случаев;
Черкасская область – 706 случаев;
Черновицкая область – 696 случаев;
Черниговская область – 702 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Источник: Официальный телеграмм- канал "Коронавирус_инфо"
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