В Украине зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса За минувшие сутки госпитализировано - 5 366 человек, летальных исходов - 576, поправилось - 10 006 человек Фото: Украинская правда Количество заболеваний в регионах в сутки: г. Киев – 1451 случай; Винницкая область – 460 случаев; Волынская область – 587 случаев; Днепропетровская область – 2113 случаев; Донецкая область – 1180 случаев; Житомирская область – 1668 случаев; Закарпатская область – 401 случай; Запорожская область – 1449 случаев; Ивано-Франковская область – 1258 случаев; Киевская область – 906 случаев; Кировоградская область – 184 случая; Луганская область – 656 случаев; Львовская область – 1506 случаев; Николаевская область – 593 случая; Одесская область – 2296 случаев; Полтавская область – 1022 случая; Ровенская область – 937 случаев; Сумская область – 825 случаев; Тернопольская область – 748 случаев; Харьковская область – 1517 случаев; Херсонская область – 1093 случая; Хмельницкая область – 1117 случаев; Черкасская область – 706 случаев; Черновицкая область – 696 случаев; Черниговская область – 702 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют. Источник: Официальный телеграмм- канал "Коронавирус_инфо" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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