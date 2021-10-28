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Perseverance сделал первые снимки Марса после возобновления связи
28.10.2021 18:45
Perseverance сделал первые снимки Марса после возобновления связи
Марсоход продолжил исследовать кратер Езеро, изучать погоду и сделал несколько снимков
Марсоход Perseverance после нарушения связи между Красной планетой и Землей послал первые снимки.
Perseverance сделал первые снимки Марса после возобновления связи Фото: с общедоступного ресурса

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Space.com.

Как отмечается, в течение двухнедельного периода, когда Солнце находилось между Землей и Марсом, нарушая связь между планетами, NASA прекратило посылать команды марсохода Perseverance и мини-вертолету Ingenuity. Однако оба аппарата обменивались базовыми обновлениями состояния системы примерно раз в неделю. Эти данные были переданы на Землю после соединения.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Марсоход продолжил исследовать кратер Езеро, изучать погоду и сделал несколько снимков.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Напомним, что минивертолет Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, успешно совершил свой четырнадцатый полет, продемонстрировав способность летать на Красной планете в летних погодных условиях.

 

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