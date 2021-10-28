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|В ноябре Украина импортирует 562 тысяч тонн угля - Минэнерго
|28.10.2021 19:05
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В ноябре украинские энергокомпании планируют импортировать 562 тысячи тонн угля.
За октябрь Украина импортировала 216,5 тыс. тонн угля, в том числе государственная Центрэнерго – 30,1 тыс. тонн.
Фото: afp.com
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство энергетики.
"Согласно информации, предоставленной компаниями тепловой генерации, в ноябре планируется импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн – государственная компания "Центрэнерго", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за октябрь Украина импортировала 216,5 тыс. тонн угля, в том числе государственная Центрэнерго – 30,1 тыс. тонн.
Как сообщалось, к утру 25 октября 2021 года запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляли 701,3 тыс. тонн, что на 6,9% меньше по сравнению с запасами на 18 октября.
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