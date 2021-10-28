За октябрь Украина импортировала 216,5 тыс. тонн угля, в том числе государственная Центрэнерго – 30,1 тыс. тонн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство энергетики.

"Согласно информации, предоставленной компаниями тепловой генерации, в ноябре планируется импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн – государственная компания "Центрэнерго", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за октябрь Украина импортировала 216,5 тыс. тонн угля, в том числе государственная Центрэнерго – 30,1 тыс. тонн.

Как сообщалось, к утру 25 октября 2021 года запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляли 701,3 тыс. тонн, что на 6,9% меньше по сравнению с запасами на 18 октября.

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