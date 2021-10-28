Сводка Новостей
- Во Франции более 50% "левых" избирателей готовы поддержать Макрона, чтобы сдержать крайних правых
- В ноябре Украина импортирует 562 тысяч тонн угля - Минэнерго
- Наиболее привлекательные страны для инвестиций в недвижимость: прогноз на 2022 год
- Perseverance сделал первые снимки Марса после возобновления связи
- В Украине зафиксирован 26 071 новый случай коронавируса
|Во Франции более 50% "левых" избирателей готовы поддержать Макрона, чтобы сдержать крайних правых
|28.10.2021 19:15
|
Регистрация Вход
ПОИСК
ПОЛИТИКА НОВОСТИ
Во Франции более 50% "левых" избирателей готовы поддержать Макрона, чтобы сдержать крайних правых
/> Фото: DPA
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro, приводя результаты исследования аналитического центра Фонд Жан-Жоре, обнародованные 28 октября.
Если бы главным соперником Макрона стал полемист Эрик Земмур (который еще не заявил о намерении баллотироваться), то голосовать уже в первом туре за действующего президента в противовес ему готовы 54% поклонников Янника Жадо, 57% поклонников Анн Идальго и 41% симпатиков "Непокоренной Франции" , имеющей еще более левые взгляды.
Опрос, на котором он основан, проводился BVA Opinion в сентябре.
Как объясняет директор BVA Opinion Аделаид Зюльфикарпасик, похоже, что для многих избирателей левого спектра взглядов сейчас важнее "не присутствие во втором туре - сейчас очень маловероятно - "левого" кандидата, а присутствие кандидата, который был бы гарантом системы и институтов, или не демократии в целом". Вдобавок, говорит она, в пользу Макрона в целом благоприятно играет то, как страна прошла кризис, вызванный пандемией.
Опрос проводился онлайн 22-23 сентября между населения Франции в возрасте от 18 лет – только 1000 человек – методом квот.
Напомним, что журналист и знаток Эрик Земмур имеет большие шансы выйти во второй тур президентских выборов во Франции, чем руководитель ультраправых Марин Ле Пен.