Сводка Новостей
- Папа Франциск обратился к мировым лидерам накануне климатического саммита
- В НБУ прогнозируют рост цен на электричество до 25% в год
- Bugatti из Chery по цене Logan: в Украине продают реплику уникального концепт-кара
- Федоров не советует использовать цифровые технологии на времяпрепровождение
- В НБУ подсчитали возможные потери экономики, если по всей стране объявят жесткий локдаун
|Каникулы или "дистанционка". Школы Черновицкой области сами будут выбирать формат обучения
|29.10.2021 12:35
|
В Черновицкой области с 1 ноября школы должны пойти на дистанционное обучение или продлить каникулы сроком две недели. Выбрать тот или иной вариант заведения смогут самостоятельно.
Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Фото: из свободных источников
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Черновицкой ОГА.
Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Департамента образования и науки Черновицкой ОГА, исполнительным комитетам сельских. поселковых, городских советов принять решение о переходе заведений общего среднего образования на каникулы или организации образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения сроком на две недели с 1 ноября 2021 года", - говорится в документе .
Напомним, что в Ивано-Франковске осенние школьные каникулы начались неделей раньше.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира