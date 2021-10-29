Эксперты говорят, что озеро Туз стало жертвой засухи, вызванной изменением климата, сильно ударившего по региону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации AP.

Эксперты говорят, что озеро Туз стало жертвой засухи, вызванной изменением климата, сильно ударившего по региону, а также десятилетий вредной сельскохозяйственной политики, истощившей запасы подземных вод.

Фотограф дикой природы Фахри Тунч этим летом снял тела сотен фламинго, погибших на высохшем озере.

"Было около 5000 молодых фламинго. Все они погибли, потому что не было воды", - сказал Тунч, также возглавляющий региональное отделение турецкой экологической группы Doga Dernegi.

Несколько других озер по всей Турции также высохли или опустились до угрожающего уровня из-за небольшого количества осадков и неустойчивых методов орошения.

Климатические эксперты предупреждают, что весь Средиземноморский бассейн, включая Турцию, особенно подвержен риску сильной засухи и опустынивания.

По данным турецкого государственного агентства Anadolu, исследование, основанное на спутниковых снимках турецкого университета Э, показывает, что уровень воды в озере Туз начал падать с 2000 года.

Согласно исследованию, озеро полностью отступило в этом году из-за повышения температуры, усиленного испарения и недостатка дождя.