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|Правительство выделило 20 миллионов на приобретение временного жилья для переселенцев
|29.10.2021 12:55
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Местным бюджетам в поддержку внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в помощи в предоставлении временного жилья, направят почти 22 млн грн субвенции.
На эти средства планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания примерно 242 внутри перемещенных лиц
Фото: kp.ua
Такое решение было принято на заседании 28 октября, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Правительственный портал.
"Субвенцию получат 11 областей. На эти средства планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания примерно 242 внутри перемещенных лиц" , - заявил премьер Денис Шмигаль.
Также правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц.
По словам премьера, целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных общинах.
"В частности, речь идет об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создании условий для развития потенциала внутренне перемещенных лиц на новом месте жительства", - заявил глава правительства.
По его словам, на сегодня в Украине насчитывается более 1 млн 400 тыс внутренне перемещенных лиц, следовательно реализация такой стратегии критически важна.
Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон № 1646-IX об освобождении внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа, принятым Радой 14 июля 2021 года.
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