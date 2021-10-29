Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводят на "летнее время" на один час вперед

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводят на один час назад.

В то же время, ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводят на "летнее время" на один час вперед.

Как сообщалось, Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отказе от перехода на летнее время зимой. Об этом заявил глава Верховной Рады и автор законопроекта Руслан Стефанчук.

"Случилось то, что мы перешли на летнее время, и голосовать его (законопроект - ИФ) в период летнего времени, мне кажется, нет смысла, потому что закладывавшаяся в этот законопроект идеология - это сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время (переход на зимнее время в 2021 году состоится с 30 на 31 октября - ИФ), эта дискуссия должна быть снова поднята", - сказал Стефанчук, объясняя, почему законопроект не был проголосован во втором чтении.