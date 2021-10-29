Как передает Укринформ, об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за октябрь 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.

"После прохождения пика в сентябре-октябре инфляция начнет замедляться и в конце 2021 года составит 9,6%. В 2022 году она снизится до 5% и будет находиться близко этого уровня в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Реальный ВВП Украины по итогам года вырастет на 3,1%. В дальнейшем экономика будет расти темпами около 4% в год. НБУ сохраняет неизменным прогноз инфляции на 2021-2023 годы. Впрочем, для замедления инфляции до 5% в последующие годы понадобятся более жесткие монетарные условия.

НБУ сохраняет неизменным прогноз инфляции на 2021-2023 годы. Впрочем, для замедления инфляции до 5% в последующие годы понадобятся более жесткие монетарные условия. Эффекты переноса укрепления гривни на потребительские цены и высокий урожай развернут инфляционную динамику в конце 2021 года. Дополнительное влияние будут иметь предыдущие шаги Национального банка, в том числе повышение учетной ставки (в целом на 2,5 п. п. с начала года до 8,5% годовых) и сворачивание антикризисных мер. Они почти устранили стимулирующий эффект монетарных условий в текущем году, а в следующем обеспечат переход к нейтральным условиям.

Как следствие, инфляция замедлится до 9,6% в декабре 2021 года и вернется в среднесрочную цель Национального банка 5% в конце 2022 года. В дальнейшем темпы роста потребительских цен будут находиться около целевого уровня. Фундаментальное инфляционное давление ослабится. Ожидается, что базовая инфляция к концу 2021 года снизится до 7,1%, а в 2022–2023 годах – до 3-4%.

Замедление инфляции и улучшение инфляционных ожиданий позволит перейти к циклу снижения ключевой ставки, но это произойдет не раньше второго полугодия следующего года.