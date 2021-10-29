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|В Украине зафиксировано 26 870 новых случаев коронавируса
|29.10.2021 13:35
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) областях и г. Киев (1616).
За минувшие сутки госпитализировано - 5 463 человека, летальных исходов - 648, выздоровело - 9 784 человека
Фото: CTK Photo
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1616 случаев;
Винницкая область – 588 случаев;
Волынская область – 601 случай;
Днепропетровская область – 2164 случая;
Донецкая область – 1149 случаев;
Житомирская область – 1266 случаев;
Закарпатская область – 338 случаев;
Запорожская область – 1298 случаев;
Ивано-Франковская область – 781 случай;
Киевская область – 988 случаев;
Кировоградская область – 193 случая;
Луганская область – 522 случая;
Львовская область – 1702 случая;
Николаевская область – 696 случаев;
Одесская область – 2156 случаев;
Полтавская область – 1073 случая;
Ровенская область – 1199 случаев;
Сумская область – 1235 случаев;
Тернопольская область – 711 случаев;
Харьковская область – 1497 случаев;
Херсонская область – 1227 случаев;
Хмельницкая область – 1282 случая;
Черкасская область – 793 случая;
Черновицкая область – 682 случая;
Черниговская область – 1113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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