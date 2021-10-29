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В Украине зафиксировано 26 870 новых случаев коронавируса
29.10.2021 13:35
В Украине зафиксировано 26 870 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки госпитализировано - 5 463 человека, летальных исходов - 648, выздоровело - 9 784 человека
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) областях и г. Киев (1616).
В Украине зафиксировано 26 870 новых случаев коронавируса Фото: CTK Photo

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1616 случаев;

Винницкая область – 588 случаев;

Волынская область – 601 случай;

Днепропетровская область – 2164 случая;

Донецкая область – 1149 случаев;

Житомирская область – 1266 случаев;

Закарпатская область – 338 случаев;

Запорожская область – 1298 случаев;

Ивано-Франковская область – 781 случай;

Киевская область – 988 случаев;

Кировоградская область – 193 случая;

Луганская область – 522 случая;

Львовская область – 1702 случая;

Николаевская область – 696 случаев;

Одесская область – 2156 случаев;

Полтавская область – 1073 случая;

Ровенская область – 1199 случаев;

Сумская область – 1235 случаев;

Тернопольская область – 711 случаев;

Харьковская область – 1497 случаев;

Херсонская область – 1227 случаев;

Хмельницкая область – 1282 случая;

Черкасская область – 793 случая;

Черновицкая область – 682 случая;

Черниговская область – 1113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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