В Украине зафиксировано 26 870 новых случаев коронавируса За минувшие сутки госпитализировано - 5 463 человека, летальных исходов - 648, выздоровело - 9 784 человека Фото: CTK Photo Количество заболеваний в регионах в сутки: г. Киев – 1616 случаев; Винницкая область – 588 случаев; Волынская область – 601 случай; Днепропетровская область – 2164 случая; Донецкая область – 1149 случаев; Житомирская область – 1266 случаев; Закарпатская область – 338 случаев; Запорожская область – 1298 случаев; Ивано-Франковская область – 781 случай; Киевская область – 988 случаев; Кировоградская область – 193 случая; Луганская область – 522 случая; Львовская область – 1702 случая; Николаевская область – 696 случаев; Одесская область – 2156 случаев; Полтавская область – 1073 случая; Ровенская область – 1199 случаев; Сумская область – 1235 случаев; Тернопольская область – 711 случаев; Харьковская область – 1497 случаев; Херсонская область – 1227 случаев; Хмельницкая область – 1282 случая; Черкасская область – 793 случая; Черновицкая область – 682 случая; Черниговская область – 1113 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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