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|В честь сериала "Игра в кальмара" создали криптовалюту
|29.10.2021 15:05
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По мотивам корейского сериала "Игра в кальмара" создали криптовалюту SQUID. Ее стоимость быстро растет.
В сутки она выросла почти на 2400%
Фото: с общедоступного ресурса
Об этом пишет CNBC, отмечает "Общественное".
Так, по состоянию на 28 октября единицу этой криптовалюты можно было приобрести за 2,22 доллара. Это почти на 2400% больше, чем за сутки ранее.
По данным CoinMarketCap, уже 29 октября цена выросла еще более чем вдвое – до 4,78 доллара. Рыночная капитализация этой криптовалюты выросла со 174 миллионов долларов 28 октября до 379 миллионов долларов 29 октября.
Однако ресурс CoinMarketCap обнародовал предупреждение, что некоторые пользователи жалуются, что не могут продать эту криптовалюту на популярной бирже Pancakeswap.
Зачем создали эту криптовалюту?
Ее запустили для расчетов в рамках проекта "Игра в кальмара" – онлайн-турнира, который начнется в ноябре. Его участников ждут шесть раундов игр по мотивам одноименного сериала. Например, для участия в первом раунде придется заплатить 456 SQUID, во втором – 1000 SQUID.
В отличие от сериала, в котором главный приз ограничили 38,5 миллиона долларов, эта онлайн-игра не ограничивает ни сумму выигрыша, ни количество участников.
Напомним, что криптовалюта Shiba Inu за неделю подорожала в два раза
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