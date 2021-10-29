Правительство Германии ожидает, что инфляция вырастет до трех процентов по итогам 2021 года, а затем снизится в последующие годы.

Об этом в четверг, 28 октября, сообщило статистическое ведомство страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно результатам предварительных расчетов, цены в Германии в октябре 2021 года были на 4,6 процента выше, чем в октябре 2020 года.

По сравнению с сентябрем, цены в октябре этого года выросли на 0,5 процента. Больше только цены выросли на энергоносители – на 18,6 процента.

"Существует ряд причин высоких темпов инфляции с июля 2021 года, в частности эффект низкой базы из-за низких цен в 2020 году", - говорится в заявлении ведомства.

Дополнительными факторами роста инфляции явилось введение в январе 2021 года налога на выбросы углекислого газа, а также временное снижение в связи с пандемией ставки налога на добавленную стоимость.

Правительство Германии ожидает, что инфляция вырастет до трех процентов по итогам 2021 года, а затем снизится в последующие годы.

Инфляция в 2021 году ожидается на максимальном уровне с 1993 года, когда она составила 4,5 процента.

Напомним, что экономика Германии во втором квартале 2020 года упала на 9,7% - этот показатель является худшим от начала ежеквартального подсчета изменений ВВП Германии в 1970 году