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Стали известны все участницы Итогового турнира WTA в парном разряде
29.10.2021 15:25
Алекса Гуарачи (Чили) и Дезире Кравчик (США), Дария Юрак (Хорватия) и Андрея Клепач (Словения), Шарон Фишман (Канада) и Джулиана Олмос (Мексика) заняли последние три свободных места в списке участниц WTA Finals в парном разряде.

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