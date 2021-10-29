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Шмигаль: У Украины достаточно газа в хранилищах для прохождения отопительного сезона
29.10.2021 15:35
Запасов газа в украинских хранилищах довольно для спокойного прохождения отопительного сезона.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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