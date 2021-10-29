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В НБУ подсчитали возможные потери экономики, если по всей стране объявят жесткий локдаун
29.10.2021 16:05
Национальный банк в "Инфляционном отчете" по состоянию на октябрь 2021 оценил убытки для украинской экономики на случай одного месяца локдауна по всей территории страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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