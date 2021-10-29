Сводка Новостей
- Папа Франциск обратился к мировым лидерам накануне климатического саммита
- В НБУ прогнозируют рост цен на электричество до 25% в год
- Bugatti из Chery по цене Logan: в Украине продают реплику уникального концепт-кара
- Федоров не советует использовать цифровые технологии на времяпрепровождение
- В НБУ подсчитали возможные потери экономики, если по всей стране объявят жесткий локдаун
|Федоров не советует использовать цифровые технологии на времяпрепровождение
|29.10.2021 16:15
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