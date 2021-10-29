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Bugatti из Chery по цене Logan: в Украине продают реплику уникального концепт-кара
29.10.2021 16:25
Житель Полтавы с помощью подручных средств переработал седан Chery Elara выпуска 2007 года в копию четырехдверного концепт-кара Bugatti C16 Galibier, представленного в 2010 году. И теперь машина выставлена на продажу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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