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В НБУ прогнозируют рост цен на электричество до 25% в год
29.10.2021 16:35
Национальный банк прогнозирует приведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня, что повлечет за собой их рост на 20-25%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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