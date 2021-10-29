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Папа Франциск обратился к мировым лидерам накануне климатического саммита
29.10.2021 16:45
Папа Римский Франциск в своем обращении накануне климатического саммита в Глазго призвал мировых лидеров принять "эффективные меры реагирования" в ответ на ситуацию с окружающей средой и дать "конкретную надежду" следующим поколениям.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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