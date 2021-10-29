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С 1 ноября вступят в силу изменения в ПДД: появятся новые дорожные знаки и разметка
29.10.2021 19:45
С 1 ноября вступят в силу изменения в правила дорожного движения, появятся новые дорожные знаки и разметка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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