Забор будет оснащен датчиками движения и системой мониторинга и покроет около половины длины границы Польши с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Wprost.

Забор высотой 5,5 м обойдется в 353 миллиона евро. Он будет оснащен датчиками движения и системой мониторинга и покроет около половины длины границы Польши с Беларусью.

Теперь законопроект поступит президенту Польши Анджею Дуду, который, как ожидается, подпишет его.

Правительство планирует построить забор к лету следующего года.

Тысячи людей, преимущественно с Ближнего Востока и Азии, пытались пересечь границу Польши в последние месяцы. ЕС обвиняет правительство Беларуси в том, что оно способствовало незаконной миграции, потому что хотело отомстить за санкции против белорусского режима.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" также представила план, направленный на "радикальное" укрепление армии на фоне миграционного давления из Белоруссии и российской угрозы на Востоке.

Напомним, что глава МВД Германии Горст Зеегофер заявил, что его страна усилила охрану немецко-польской границы из-за мигрантов.