Рыночная капитализация Microsoft на момент закрытия рынка составила около 2,49 триллиона долларов, а у Apple – около 2,46 триллиона долларов.

Об этом известно из данных торгов, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на cnbc

Рыночная капитализация Microsoft на момент закрытия рынка составила около 2,49 триллиона долларов, а у Apple – около 2,46 триллиона долларов.

В четверг Apple сообщила, что выручка в четвертом финансовом квартале компания не достигла ожиданий Уолл-стрит из-за ограничений в цепочке поставок. Генеральный директор Тим Кук сказал корреспонденту CNBC, что недостаток выручки оценивается в 6 миллиардов долларов.

Продажи iPhone у компании выросли на 47% в годовом исчислении, но также не оправдали ожиданий аналитиков. Четвертый квартал компании включал в себя продажи iPhone 13 только за несколько дней.

Microsoft же превзошла ожидания относительно доходов в первом квартале финансового года, которые выросли примерно на 22% в годовом исчислении. Как ранее сообщал CNBC, это был самый быстрый рост с 2018 года.

К моменту закрытия рынка акции Microsoft выросли более чем на 48% с начала года, тогда как акции Apple выросли почти на 13%.

Напомним, что 130 стран согласились ввести глобальный 15%-ный налог для корпораций