Сводка Новостей
- НБА: "Сакраменто" Леня и "Торонто" Михайлюка снова победили
- CPJ: 81% убийств журналистов в мире за последние 10 лет остались безнаказанными
- Экоактивисты в Риме попытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита G20
- Боевики заблокировали пять КПВВ на Донбассе, в остальных двух ограничили движение граждан – пограничники
- Где смотреть матчи 13-го тура футбольной Премьер-лиги Украины
|Боевики заблокировали пять КПВВ на Донбассе, в остальных двух ограничили движение граждан – пограничники
|31.10.2021 10:15
|
Боевики полностью заблокировали пять из семи дорожных коридоров, а два других существенно ограничили движение граждан. Со стороны Украины, по информации пограничников, никаких ограничений нет.
По решению Командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию столкновения. Контрольные пункты работают ежедневно с 8:00 до 16:00
КПП "Майорск" Фото: podrobnosti.ua
Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает "Общественное".
Так, по решению Командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию столкновения. Контрольные пункты работают ежедневно с 8:00 до 16:00.
В то же время ограничения происходят со стороны боевиков. В частности, напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики пропускают только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу.
В эти дни, по данным украинских пограничников, линию столкновения пересекли 438 человек и 82 транспортных средства к временно оккупированной части Донбасса. 263 гражданина и 60 автомобилей проехали на подконтрольную украинским властям территорию.
Граждане проходят контрольно-пропускные пункты на Донбассе
Фото: ГНСУ
Граждане проходят контрольно-пропускные пункты на Донбассе
Фото: ГНСУ
Из семи открытых КПВВ ежедневно боевики пропускают людей только в "Станице Луганской". Пограничники отмечают, что и напротив этого контрольного пункта существуют существенные ограничения со стороны боевиков.
Так, с прошлой недели (с 18 октября), интенсивность пассажиропотока там уменьшилась еще на 19%. Всего за неделю (с 24 октября) через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 1858 человек, а на контролируемую территорию – 547.
Какие условия прохождения КПВВ?
Граждане, подлежащие самоизоляции при следовании на контролируемую территорию, должны установить и активировать мобильное приложение "Дома". Если нет такой возможности, должны пойти на самоизоляцию. А иностранцам при пересечении линии столкновения, кроме этого, следует иметь полис страхования.
Самоизоляцию можно прекращать в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, проводимого после пересечения КПВВ.
Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и присутствие в дорожных коридорах в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.
Напомним, что в сутки боевики 19 раз нарушали режим тишины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира