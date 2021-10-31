Фото: Европейская правда

Полиция вмешалась и расчистила улицу от активистов, оказывавших силовое сопротивление.

Фото: Европейская правда

После того, как центральная улица была очищена, демонстранты продолжали занимать боковую полосу, сидя или лежа на асфальте.

"Если ничего не изменится (с климатической ситуацией. – Ред.), мы заблокируем город", – восклицали активисты. Среди других их лозунгов – "Катастрофа наступает, пора действовать" и "От Рима до Глазго ваши инициативы – это проблема".

По данным министерства внутренних дел Италии, для участия в саммите мобилизовали силы безопасности в составе более 5000 полицейских и солдат, ожидается несколько демонстраций.

Саммит проводится далеко от центра города после того, как в начале этого месяца вспыхнули жесткие столкновения между протестующими и полицией из-за внедрения в Италии ковидных сертификатов.

Напомним, что Папа Римский Франциск в своем обращении накануне климатического саммита в Глазго призвал мировых лидеров принять "эффективные меры реагирования" в ответ на ситуацию с окружающей средой и дать "конкретную надежду" следующим поколениям.