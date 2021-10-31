За последнее десятилетие за 81% убийств журналистов никто не привлечен к ответственности

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные "Глобального индекса безнаказанности" Комитета защиты журналистов (CPJ) в 2021 году.

Как отмечается, за 10-летний период индекса - бурные времена, во время которых произошли гражданская война в Сирии, массовые антиправительственные беспорядки в арабских странах и нападения на работников СМИ со стороны экстремистских групп и синдикатов организованной преступности - 278 журналистов были убиты из-за своей работы в всем мире.

В 226 из этих случаев, или же 81%, КЗЖ зафиксировал полную безнаказанность, то есть ни один человек не был осужден за убийство. За предыдущий индексный период (с 1 сентября 2010 года по 31 августа 2020 года) КЗЖ установил, что 83% убийств журналистов остались нераскрытыми, то есть недавняя тенденция к медленному прогрессу в раскрытии дел сохраняется.

В первой десятке Глобального индекса безнаказанности КЗЖ оказались Сомали, Сирия, Ирак и Южный Судан, Афганистан, Мексика, Филиппины, Бразилия, Пакистан и Россия.

Во всем мире в 2020 году по меньшей мере 22 журналиста стали жертвами убийств, совершенных как акт мести за свою профессиональную деятельность, и это более чем вдвое превосходит число убийств 2019 года. В 2021 году количество убийств приблизилось к прошлогодней, однако политическая нестабильность в Афганистане и других опасных для журналистов странах затрудняет прогнозирование итогового количества по состоянию на 2021 год.

"Глобальный индекс безнаказанности" КЗЖ подытоживает количество нераскрытых убийств журналистов в процентах населения каждой страны. Для раздвижения этого индекса КЗЖ проанализировал убийства журналистов, совершенные за период с 1 сентября 2011 года по 31 августа 2021 года и остающиеся нераскрытыми. В индекс включены только страны, имеющие на счету не менее пяти нераскрытых убийств журналистов.

КЗЖ определяет убийство как умышленный акт против конкретного журналиста из-за его профессиональной деятельности.

В этот индекс не включены дела о гибели журналистов во время боевых действий или при выполнении ими опасных задач - например, по освещению уличных акций протеста, которые стали причиной проявления насилия.

Напомним, что во время пандемии коронавируса некоторые правительства совершили беспрецедентную атаку на свободу мнений, резко ограничив права людей.