Сводка Новостей
- НБА: "Сакраменто" Леня и "Торонто" Михайлюка снова победили
- CPJ: 81% убийств журналистов в мире за последние 10 лет остались безнаказанными
- Экоактивисты в Риме попытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита G20
- Боевики заблокировали пять КПВВ на Донбассе, в остальных двух ограничили движение граждан – пограничники
- Где смотреть матчи 13-го тура футбольной Премьер-лиги Украины
|НБА: "Сакраменто" Леня и "Торонто" Михайлюка снова победили
|31.10.2021 10:45
|
В матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Сакраменто Кингз" обыграли на выезде "Нью-Орлеан Пеликанс" – 113:109, а "Торонто Репторс" победили дома "Орландо Меджик" – 110:109.
Команды украинцев выиграли по третьему матчу в сезоне
Фото: с общедоступного ресурса
Центровый "Сакраменто" Алексей Лень провел на площадке 16 минут, набрал 4 очка, сделал 4 подбора и 2 блокшота, пишет "Укринформ".
Защитник "Торонто" Святослав Михайлюк провел на площадке 6 минут, набрал 2 очка и сделал 2 перехвата.
"Торонто Репторс" поднялся на 9 место турнирной таблицы Восточной конференции НБА (3 победы в 6 матчах). "Сакраменто Кингз" поднялись на 7-ю позицию на Западе НБА.
Читайте также: Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $1,5 миллиона
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями