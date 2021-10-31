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|Байден и Макрон увидели ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, готовые работать вместе для разрешен
|31.10.2021 10:55
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Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Риме заявили о готовности работать вместе по решению проблем с безопасностью в Европе.
"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен"
Фото: Украинская правда
Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, распространенном Белым домом по итогам встречи, пишет "Интерфакс-Украина".
"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен. В свете такой обстановки в сфере безопасности союзники должны продолжать тесные консультации по вопросам ядерного оружия и по контролю над вооружениями, особенно в рамках НАТО", - отмечается в нем.
В ней также говорится, что стороны поддерживают "укрепление стратегического партнерства НАТО и ЕС". Они считают, что оно "уникально и необходимо для безопасности" евроатлантического региона и обеих стран.
Также президенты США и Франции намерены приступить к стратегическому диалогу США и Франции в области оборонной торговли.
Согласно заявлению, лидеры Франции и США намерены усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и, в частности, вместе с международной коалицией по борьбе с террористической организацией "Исламское государство", будут продолжать оказывать давление на эту террористическую сеть во всем мире, в частности в Ираке и Сирии. .
Кроме того, стороны заявили, что Франция и США "будут работать над укреплением безопасности в сфере здравоохранения, включая усилия по прекращению пандемии COVID-19 и повышению устойчивости к будущим пандемиям", бороться с климатическим кризисом, стремиться к восстановлению мировой экономики, должны намерение активизировать сотрудничество на тему космоса.
Напомним, что президент Европейского Совета Шарль Мишель объявил, что "2022 будет годом европейской обороны", а лидеры ЕС должны противостоять широко распространенным сомнениям в том, что Европа может защитить себя в военном отношении.
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