Сводка Новостей
- В Украине зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса
- Обострение ситуации на Донбассе: в сутки боевики 19 раз нарушали режим тишины - штаб
- Байден и Макрон увидели ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, готовые работать вместе для разрешен
- НБА: "Сакраменто" Леня и "Торонто" Михайлюка снова победили
- CPJ: 81% убийств журналистов в мире за последние 10 лет остались безнаказанными
|Обострение ситуации на Донбассе: в сутки боевики 19 раз нарушали режим тишины - штаб
|31.10.2021 11:05
|
В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, 29 октября, боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Стреляли боевики из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия
Фото: facebook.com/odalug
Об этом сообщили в прессштабе операции Объединенных сил, пишет "Общественное".
Боевики открывали огонь возле Причепиловки, Зайцева, Старогнатовки, Майорска, Новотошкивского, Новоселовки, Екатериновки, Водяного, Марьинки, Станицы Луганской, Лебединского и Павлополя.
Стреляли боевики из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
Также они привлекали беспилотники, с которых сбрасывали выстрелы из гранаты ВОГ-17. А еще в Луганской области зафиксировали пролет беспилотника боевиков, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате обстрелов пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Бойцы находятся в больнице, состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное.
Украинские военные открывали ответный огонь, но не использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. По состоянию на 7:00 30 октября нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что вопреки приобретенным в июле 2020 года договоренностям о прекращении огня на Донбассе, в регионе наблюдается усложнение ситуации.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира