В Украине зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса За минувшие сутки госпитализировано - 5 305 человек, летальных исходов - 541, поправилось - 9 449 человек Фото: CTK Photo Количество заболеваний в регионах в сутки: г. Киев – 1455 случаев; Винницкая область – 623 случая; Волынская область – 652 случая; Днепропетровская область – 2280 случаев; Донецкая область – 1172 случая; Житомирская область – 1002 случая; Закарпатская область – 277 случаев; Запорожская область – 1352 случая; Ивано-Франковская область – 760 случаев; Киевская область – 952 случая; Кировоградская область – 199 случаев; Луганская область – 592 случая; Львовская область – 1880 случаев; Николаевская область – 754 случая; Одесская область – 1973 случая; Полтавская область – 1078 случаев; Ровенская область – 998 случаев; Сумская область – 1612 случаев; Тернопольская область – 609 случаев; Харьковская область – 1455 случаев; Херсонская область – 1124 случая; Хмельницкая область – 1150 случаев; Черкасская область – 661 ​​случай; Черновицкая область – 684 случая; Черниговская область – 904 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют. Источник: Официальный телеграмм-канал "Коронавирус_инфо" В Украине зафиксировано 763 новых случая коронавируса

В Украине зафиксировано 265 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 417 новых случаев коронавируса Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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