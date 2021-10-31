Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд мая"

Об этом говорится в публикации BBC.

Уникальную находку сделали археологи на севере полуострова близко руин древнего города Чичен-Ица, являвшегося политическим и культурным центром мая.

Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд мая".

Каноэ обнаружили в пресноводном водоеме – сеноте, оно было полностью погружено в воду, но прекрасно сохранилось.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ – 1,6 м, ширина – 80 см. Вероятно, его использовали как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний.

Специалисты INAH говорят, что это первое полностью сохранившееся 1000-летнее каноэ, которое нашли на территории, где происходило развитие цивилизации народов мая. По словам мексиканских ученых, точный возраст каноэ и его тип им помогут определить коллеги из Сорбонны.

Ученые также создадут 3D-модель каноэ. По их словам это поможет ускорить процесс дальнейшего изучения находки.

Пока каноэ датируют примерно 830-950 гг нашей эры, то есть оно, вероятно, относится к позднему периоду расцвета цивилизации мая.

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