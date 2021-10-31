Сводка Новостей
- В Австралии научились делать COVID-прививку пластырем
- США и ЕС достигли соглашения в споре по поводу трамповских пошлин на сталь и алюминий
- Microsoft сдвинула Apple и стала самой дорогой компанией в мире
- В Мексике нашли каноэ майя периода расцвета их цивилизации
- В Украине зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса
|Microsoft сдвинула Apple и стала самой дорогой компанией в мире
|31.10.2021 15:05
|
Компания Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации, сделав ее самой дорогой публичной компанией в мире.
Microsoft же превзошла ожидания доходов в первом квартале финансового года, которые выросли примерно на 22% в годовом исчислении. Это был самый быстрый рост с 2018 года
Фото: с общедоступеного ресурса
Об этом сообщает CNBC, об этом стало известно из данных торгов.
К моменту закрытия рынка, рыночная капитализация Microsoft составляла около 2,49 триллиона долларов, а Apple - около 2,46 триллиона долларов. В свою очередь акции Microsoft выросли более чем на 48% с начала года, акции Apple выросли почти на 13%.
Накануне в четверг Apple сообщила, что выручка в четвертом финансовом квартале компании не достигла ожиданий Уолл-стрит из-за ограничений в цепи поставок. Генеральный директор Тим Кук сообщил изданию, что недостаток выручки оценивается в 6 миллиардов долларов, но он ожидает ухудшения цепи поставок в декабрьском квартале.
Продажи iPhone выросли на 47% в годовом исчислении, но также не оправдали ожиданий аналитиков. Четвертый квартал компании включал в себя продажи iPhone 13 только за несколько дней.
Microsoft же превзошла ожидания доходов в первом квартале финансового года, которые выросли примерно на 22% в годовом исчислении. Это был самый быстрый рост с 2018 года.
Как сообщал Укринформ, ранее сообщалось, что Microsoft почти догнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний, отставая от конкурента менее чем на $60 миллиардов.
Читайте также: Microsoft выпустила новую версию операционной системы - Windows 11
Читайте также: Рыночная стоимость Tesla превысила $1 триллион
Сводка.нет - Новости Украины и Мира