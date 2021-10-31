Этот шаг решает одно из самых серьезных разногласий в отношениях между трансатлантическими партнерами.

О сделке объявили министр торговли США Джина Раймондо и торговый представитель Кэтрин Тай на полях саммита G20, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис подтвердил, что стороны договорились "прекратить" спор, но пока без подробностей.

Президент США Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен должны представить соглашение в воскресенье.

Этот шаг решает одно из самых серьезных разногласий в отношениях между трансатлантическими партнерами, сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Согласно соглашению, ЕС будет позволено беспошлинно импортировать определенное количество металлов в США, сказала Раймондо. Кроме того, обе стороны приостановят рассмотрение дел по этому вопросу в органах Всемирной торговой организации.

Торговый спор был спровоцирован в 2018 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Он ввел специальные тарифы на импорт стали и алюминия. ЕС ответил своими тарифами на американские товары, такие как джинсы, бурбон, мотоциклы и арахисовое масло.

Как пояснила Раймондо, ответные тарифы ЕС на американские товары должны были повыситься до конца года. Теперь этого не произойдет.

В то же время, по ее словам, будет обеспечено, чтобы ни одна сталь или алюминиевая продукция, изготовленная в Китае, не могла быть импортирована в США из ЕС.

В июне ЕС и США уже приостановили дополнительные тарифы на такие товары как самолеты, вино и кетчуп к 2026 году.

Напомним, в июне США и ЕС договорились о прекращении спора по поводу субсидий конкурирующим производителям самолетов Boeing и Airbus и постепенной отмене штрафных пошлин на миллиарды долларов.

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