В частности, под этот отзыв попали 194546 автомобилей Volvo V70 и XC70 2001-2007 года выпуска, а также автомобили Volvo V70 и Volvo XC70, выпущенные с 2000 по 2007 год.

Об этом пишет Autonews.

"В частности, под этот отзыв попали 194 546 автомобилей Volvo V70 и XC70 2001-2007 года выпуска, а также автомобили Volvo V70 и Volvo XC70, выпущенные с 2000 по 2007 год", - говорится в сообщении

Издание сообщает, что при срабатывании боковой подушки безопасности водителя может произойти взрыв, в результате чего у водителя могут улететь металлические обломки. По официальным данным, из-за этого дефекта погиб один человек.

Коснется ли этот отзыв другие страны – пока не сообщается. Речь идет только о Северной Америке.

Напомним, в ноябре 2020 года шведский автогигант объявил об отзыве 54 000 седанов S60 и S80 2001-2003 модельных лет. У них тоже оказался проблемный инфлятор.

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