Сводка Новостей
|Грузинская оппозиция созывает сторонников на митинг в Тбилиси
|31.10.2021 19:25
|
Глава оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал всех сторонников оппозиции собраться в Тбилиси в воскресенье на площади перед парламентом.
Это были выборы на фоне тотального насилия… Борьба не закончилась вчера и естественно никто не собирается сдаваться, по нашему глубокому убеждению, ни один гражданин Грузии, смотря на все, что произошло вчера, не собирается к этому привыкать и собирается бороться.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Рустави-2".
Мелия, проигравший на выборах мэра Тбилиси кандидату от правящей партии Каси Каладзе, заявил, что на митинге будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил.
"Это были выборы на фоне тотального насилия… Борьба не закончилась вчера и естественно никто не собирается сдаваться, по нашему глубокому убеждению, ни один гражданин Грузии, смотря на все, что произошло вчера, не собирается к этому привыкать и собирается бороться", - сказал Мелия. .
Он призвал жителей Тбилиси прийти на проспект Руставели в 19.00
Оппозиция не признает результаты выборов и считает, что они были сфальсифицированы властями.
Напомним, по данным ЦИК, во втором туре местных выборов в Грузии кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" победили в пяти самоуправляющихся городах, а также в 14 самоуправляющихся общинах.
По результатам голосования первого тура 2 октября правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.
Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии правящей партии "Грузинская мечта" и проходят на фоне прибытия бывшего президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.
Читайте также: Местные выборы в Грузии: побеждает правящая партия
Сводка.нет - Новости Украины и Мира